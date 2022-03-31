薛家燕昨日72歲生日，新城電台《開心大派對》特別安排了「Captain Nancy重出江湖」慶祝活動，並準備鮮花、果籃、抗疫包及超大壽桃給家燕姐。家燕姐表示過去兩年的疫情令大家心情及經濟受影響，她對電台說希望她化身的Captain Nancy重出江湖，經過兩個多月籌備線上嘉年華活動「Captain Nancy愛心基地」，將於5月1日至31日免費開放，展出Captain Nancy珍藏包括照片及過千件珍藏戰衣，部份亦會拍賣籌款。5月8日母親節會舉辦一場全球線上綜藝節目，廣邀圈中好友在愛心基地傾偈、唱歌及大送禮物。最近家燕姐在節目《講你都唔信》自爆槍擊事件，她稱人生經歷好多，屆時會在基地再爆料，有意請鍾嘉欣做嘉賓。