教主被花姐公開追家用 Edan自認型男唔會鬼祟

■Edan自詡型男不會鬼崇。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前在社交網回顧拍攝MV首次吊威吔的情景，以及出道後第二首Solo作品《Burn Out》破200萬點擊的佳績，教主又上載兩張靚仔相，並留言：「即將拍YouTube Q&A你問我答。」神徒都蜂擁回應，吸引近9000人留言發問。而經理人花姐都加入湊熱鬧，搞笑問：「幾時畀家用？」Anson Lo即表示：「親手煮嘢食畀你當家用~夠唔夠膽食？」一眾神徒紛紛留言爭住食。另外，呂爵安（Edan）連日來在社交網為新歌宣傳，繼透露曲風是跳唱快歌後，前晚又劇透新歌MV是他造型最多的一次，並貼出一張大頭似向洞內窺探的照片，相當趣致。花姐即取笑Edan是「鬼祟安」，Edan幽默回應稱：「百大型男是不會鬼祟的。」