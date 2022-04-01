梁詠琪黃德斌期待 戲院重開睇聲演新戲

■黃德斌和很多影迷一樣，甚期待入戲院睇戲。

梁詠琪（GiGi）、黃德斌及陳葦璇等，聲演粵語版本的動畫電影《星夢動物園2》，在港映期因疫情延期。電影公司昨日宣佈，該片會於本月14日在澳門搶先上映。GiGi和德斌等紛表示，希望香港的戲院重開後馬上入戲院欣賞這部電影，GiGi更拍片呼籲大家開定聲，開開心心迎接《星夢2》！首次為動畫獻聲的陳葦璇、柯煒林及葉巧琳亦甚雀躍，亦很羨慕澳門的觀眾可以先睹為快呢！