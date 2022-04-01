自爆患免疫系統疾病致停工 李施嬅：眼睛出現好多問題

■《金宵2》插曲《相愛萬年》由李施嬅主唱。

■李施嬅與陳山聰合演的《金宵2》下周一首播。

李施嬅昨日在社交平台上載短片，片中的她戴着口罩、右臂插着喉管。她透露去年底眼部不適，做手術仍未能康復，其後發現是患上類似韋史密夫太太珍達娉琦（Jada Pinkett）所患的免疫系統疾病。李施嬅表示去年9月起沒有開工：「因為我患了病。仔細檢查後得知原來是患了免疫系統病，珍達娉琦頭髮甩晒。我係免疫系統攻擊眼睛，所以眼睛出現好多問題，開唔到工。Jada都有做這個治療，好不幸冇效，不過我感覺有啲效，治療會令抵抗力大減。」故李施嬅更要嚴防感染新冠病毒，無法出席新劇《金宵大廈2》宣傳活動，她希望大家支持該劇，並祝大家身心健康！