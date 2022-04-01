確診康復重投劇組 周嘉洛自認變聰明

■霸氣摑人的戴祖儀，笑言有參考韋史密夫在奧斯卡舞台摑人一幕。

周嘉洛、戴祖儀（Joey）、林正峰、陳嘉慧等新劇《回歸》、《曙光》演員，早前先後確診，該劇上周陸續復工。劇組昨日到數碼港拍攝，嘉洛自言十分生猛，感恩順利康復，問到可擔心會有後遺症？他說：「我很好彩，反而覺得自己聰明了。」Joey就很擔心會有「腦霧」後遺症，笑言台詞講多了就纏在一起！又指確診演員勝在年輕，大家都很快康復重投工作。Joey昨日拍攝霸氣摑孫漢霖的鏡頭，問到有否參考日前韋史密夫的「世紀一摑」？她笑說：「當然有，但我們不鼓勵暴力！」