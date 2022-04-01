軒仔捐贈1.5萬件抗疫物資

為善不甘後人的張敬軒有見疫情仍嚴峻，宣佈捐出3,000個檢測包、6,000件成人口罩、5,000件成人面罩及1,000張食物券等物資，透過「Share for Good 愛互送」物資捐贈配對平台，送到有需要的人手上。軒仔亦在活動網站，以自己的名曲《櫻花樹下》歌詞為港人打氣道：「還記得櫻花正開，我哋加把勁共同抗疫，之後一齊享受遲來嘅春天。」