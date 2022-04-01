世紀婚禮閉門舉行 晒仙氣婚照 孫藝珍嫁玄彬感動落淚 幸福滿瀉

■孫藝珍開心大笑，令旁人亦感染到她的喜悅。

■孫藝珍代言品牌公開她穿上婚紗的照片祝賀。

■孔孝真接到花球好開心。

■孔孝真（右二）與孫藝珍和玄彬合照時，仍戴着口罩。

■玄彬拖着孫藝珍的手上台，兩旁賓客紛紛拍照。

■婚禮在疫情下順利舉行，份外難得。

■孫藝珍在婚禮上忍不住抹淚，場面感人。

■孫藝珍挽着父親的手進場。

■孫藝珍拋花球，玄彬在旁興奮拍掌。

韓國男、女神39歲玄彬和40歲孫藝珍因拍大熱劇集《愛的迫降》而撻着，今年2月宣佈結婚。昨日兩人選在首爾華克山莊飯店（WALKER HILL）舉行世紀婚禮，婚禮於香港時間下午3點進行，萬眾期待。玄彬和孫藝珍的甜蜜婚紗照亦於昨日曝光，一對新人笑得非常開心，兩人都沒有戴上婚戒，新娘也只有小小的耳環當裝飾，沒有珠光寶氣，被讚仙氣迫人。婚禮在嚴密保安下進行，令韓媒出盡法寶，希望拍到婚禮情況，而新娘孫藝珍就在婚禮過程中忍不住感動落淚。玄彬和孫藝珍在世紀婚禮前，公開了兩張甜蜜婚照，其中一張玄彬穿上全白禮服，跟穿上露肩婚紗、散着長髮的孫藝珍在花園中十指緊扣。另一張，玄彬就穿上白色禮服黑色西褲，而孫藝珍則換上一條吊帶婚紗，再束起頭髮開心大笑，幸福滿瀉。兩張照片都未見二人戴上婚戒。傳媒出盡法寶拍攝過程這場世紀婚禮於昨日下午3時在首爾華克山莊酒店舉行，由於婚禮場地開始前已進行嚴格交通管制，但傳媒就出盡法寶拍攝，甚至出現航拍機。有傳媒在婚禮舉行前偷拍到二人綵排的畫面。接着正式婚禮的照片亦相繼曝光，當中見到孫藝珍穿上露背婚紗，挽着父親的手進場，之後父親將女兒的手交到玄彬手上，孫藝珍更被拍到抹眼淚，場面感人；孫母就穿上傳統韓服出席，不時跟在場親友打招呼。據他們的友人透露，一對新人暫未有度蜜月計劃。據悉婚禮分上、下兩場舉行，由玄彬好友張東健致祝賀詞、「OST女王」Gummy以及金範洙和Paul Kim在場獻唱，Gummy會唱出《愛的迫降》OST《獻上我的心》祝賀一對新人。孔孝真成功接到花球由於玄彬與孫藝珍交遊廣闊，邀請了不少圈中好友到場與他們分享喜悅，包括安聖基、朱鎮模、池珍熙、河智苑、李敏貞、孔孝真、嚴智媛、吳允兒及曾與孫藝珍合拍《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅等；而孔孝真就接到新娘的花球。傳媒又拍攝到婚宴場地內的佈置，鮮花中放了多張二人及單人的婚照。此外，婚禮由「星級主持」朴京林擔任司儀，一對新人於2018年合作電影《智命談判》時，記者會亦由朴京林主持。