陳喬恩低調嫁細九歲大馬富二代

■陳喬恩與Alan姊弟戀修成正果，認真恭喜。

現年42歲的台灣女星陳喬恩早年拍攝內地綜藝節目《女兒們的戀愛》，與比她年輕九年的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）撻着，發展姊弟戀，至今已有兩年多，Alan更為陳喬恩搬到台灣定居，昨日兩人被台灣傳媒拍到在台北市大安區戶政事務所登記結婚。穿着紫色針織外套和白裙的陳喬恩，拖着穿上西裝的Alan在拍照牆前開心合照，一對新人相當低調，現場只見有幾位親友陪伴，他們也有在現場拍影片留念，陳喬恩更甜到漏的說：「我結婚囉！」她更開心地親自問證婚人的感想。