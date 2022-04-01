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陳喬恩低調嫁細九歲大馬富二代

2022-04-01 列印
■陳喬恩與Alan拍拖兩年，經常在網上放閃。
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現年42歲的台灣女星陳喬恩早年拍攝內地綜藝節目《女兒們的戀愛》，與比她年輕九年的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）撻着，發展姊弟戀，至今已有兩年多，Alan更為陳喬恩搬到台灣定居，昨日兩人被台灣傳媒拍到在台北市大安區戶政事務所登記結婚。

穿着紫色針織外套和白裙的陳喬恩，拖着穿上西裝的Alan在拍照牆前開心合照，一對新人相當低調，現場只見有幾位親友陪伴，他們也有在現場拍影片留念，陳喬恩更甜到漏的說：「我結婚囉！」她更開心地親自問證婚人的感想。

■陳喬恩與Alan姊弟戀修成正果，認真恭喜。
■陳喬恩與Alan姊弟戀修成正果，認真恭喜。


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