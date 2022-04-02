■掛完物資，阿儀打電話通知確診住戶。

■林寶玉早前陪阿儀出庭。

■林美茵月前曾確診。

■亞姐冠軍陳美儀、林美茵、林寶玉、阿儀去南昌邨派送物資。

■林寶玉被封為「最索經理人」。

■陳美儀選完亞姐後，繼續做醫護。

「亞視一姐」薛影儀早前因被警方控告「普通襲擊」及「口罩令」兩罪罪成，現正排期上訴中。阿儀為求將功補過，上庭前後不停做義工。日前她由「最索經理人」林寶玉陪同，乖乖戴返好口罩派送物資畀住喺公屋嘅確診家庭。阿儀表現淡定，面對確診住戶都唔退縮，真係要畀個讚佢呀！採訪：方騫平 攝影：葉君海上庭前阿儀跟經理人林寶玉、亞姐冠軍陳美儀及「網絡人氣」大獎得主林美茵幫社福機構「絲打同行」，派送物資畀南昌邨一啲低收入確診家庭。即使官非纏身，但當日阿儀表現積極，一馬當先喺確診住戶鐵閘度掛上物資，又喺林寶玉指示下打電話通知住戶，祝佢哋身體健康，就算行上行落都冇話呻攰，表現唔錯。阿儀買咗好多口罩派發過程中發生小插曲，其中有家確診住戶急不及待開門取物資，4人沒有退縮，陳美儀更向住戶鞠躬送上祝福，讀護理的她說：「我唔驚，其實都有保持一定嘅社交距離，可能幫人嘅心急切過恐懼，既然我哋有活力及能力係應該幫人，施比受更有福，見到佢哋嘅笑容我會更加開心。」至於林文茵同家人都係新冠康復者，笑言會好好利用短暫嘅免疫力去幫人，因為都感受過被隔離嘅無力感。林寶玉就有醫生朋友教她正確的防疫方法，更加冇有怕！阿儀就話：「陽性患者都會戴口罩嘅。」在旁嘅陳美儀指阿儀添置咗好多新口罩，對此阿儀說：「o依家疫情嚴重，我日日去買餸都會戴返好個口罩。」林寶玉馬上補充指阿儀o依家好重視戴口罩。