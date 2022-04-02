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熱門： 特首選戰玄彬孫藝珍布斯韋利士消費券

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玄彬啜爆孫藝珍婚照曝光

2022-04-02 列印
■玄彬（右）前日看到新娘子孫藝珍步近時，張口露出「驚為天人」的表情。
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孫藝珍和玄彬前日在首爾舉行戶外婚禮，除發佈兩張官方婚照外，傳媒只攝得遠距離照片，其後陸續有更多相信是賓客近距離拍攝一對新人的照片曝光。當中有玄彬看到新娘子時的興奮表情、孫藝珍換上其他禮服及一對新人甜蜜咀嘴的浪漫照片。

此外，前日搶到孫藝珍花球的孔孝真，昨日被爆「好事近」，現年41歲的她其後承認︰「確實在戀愛，但未有結婚計劃。」據指她的男友是比她年輕10歲的美籍韓裔歌手Kevin Oh。■孫藝珍和玄彬情深親吻甜到漏。
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■阿儀近期好積極做善事。        
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