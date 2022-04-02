點名怒罵鍾培生父子 袁嘉敏：兩個都唔係好人

■袁嘉敏轉貼鍾培生及父母的合照，並以英文留言大控訴！

■袁嘉敏貼出的相片（左圖）與鍾培生豪宅資料圖片（右圖）比對。

■袁嘉敏經常在社交網大方晒噴血身材。

■袁嘉敏在三級片《鴨王》有露點戲。

■鍾培生身邊不乏美女。

■袁嘉敏貼出有「鍾」字的利是封。

現年37歲、09年港姐最上鏡小姐得主袁嘉敏（Candy），昨日突然在IG限時動態連出三個Po，貼相及以英文留言鬧爆鍾培生父子，即時引起網民熱烈討論。本報記者即時獨家訪問袁嘉敏，她更大爆：「兩父子都有古怪要求。」「富三代」鍾培生上月17日於IG貼出與父母合照，為鍾父鍾仁偉慶祝生日，但袁嘉敏昨日截圖轉貼於IG限時動態。袁嘉敏無懼有誹謗之嫌，以英文留言表示：「沒想過要公開說人不是，但這兩個姓鍾父子絕對是個人X，太可怕了！」她亦上載手拿有「鍾」字的利是封，稱一直嘗試去看人們善良的一面，成為一個傾聽者，在朋友有需要時幫助對方，但「有時人的自私、膚淺和扭曲，真的令人很失望。」「一起一年是噩夢」袁嘉敏又指與姓鍾的人一起一年，真是一場噩夢。有網民指袁嘉敏等到昨日「愚人節」才向鍾氏父子開火，質疑會否是愚人節惡作劇。袁嘉敏其後上載似在鍾家大宅內拍的照片，表示「多謝所有早午晚餐及酒」，或者之前欠姓鍾的人太多，表示不想再提此事，並說：「我太仁慈了。」袁嘉敏的言論令網民議論紛紛，猜測是否有人向她提出不道德要求，或是否被鍾培生父子欺負，更想知她與鍾培生是否有感情關係。鍾培生：了解中袁嘉敏接受《頭條》娛樂版記者訪問時就表示：「兩個都唔係好人。人品好有問題。」問到是否曾在鍾家大宅居住？利是照片的意思？她回應道：「兩父子都有古怪要求。本來是好朋友，唔會再聯絡。（是否被要求進行不道德交易？）事情像小說般複雜。」記者亦曾就袁嘉敏的言論聯絡鍾培生，他表示正就事件「了解中」，其後他再以短訊表示：「不回應了！」袁嘉敏則指鍾培生未有就事件聯絡她，重申和對方：「不再是朋友。不會再聯絡。」