張國榮逝世19周年 唐鶴德分享舊照追思摯愛

■唐鶴德貼出與哥哥的舊照，並鼓勵大家齊心渡過艱難時刻。

昨日是一代巨星、「哥哥」張國榮離世19周年的日子，新冠疫情及限聚令下，多位「哥迷」一如以往，到哥哥墮樓離世的中環文華東方酒店前獻花悼念。哥哥的摯愛唐鶴德在社交網分享與哥哥昔日合照，以表追思之情，並留言：「人間的四月天是暖 是愛 是希望 大家齊心共同渡過這個艱難的時刻後就是光明。」而馬黎珈而（黎姿）、周慧敏和袁詠儀等亦有發文懷念哥哥。另外，騰訊與寶麗金合作，昨晚於網上首播「張國榮2000年《熱•情》演唱會超清修復版」，而環球唱片今年會推出十張哥哥的數位精選專輯。