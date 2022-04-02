15歲姚焯菲 獲提名「百大美女」

美國網站TC Candler連日繼續公佈「全球百大俊男美女2022」候選人名單，15歲的姚焯菲（Chantel）昨日也告入選，她亦是代表香港的入圍者之中，年紀最輕，昨日同告入圍的「百大」還有王嘉爾等。Chantel在上月參與網上直播音樂會，疫情下少了機會與粉絲見面，她亦積極更新社交網，前日上載多張自拍，並以「my march」總結過去一個月的生活！