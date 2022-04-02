吳卓羲 姚子羚 《飛虎3》結局激吻

■姚子羚打開心扉向吳卓羲獻吻。

《飛虎3壯志英雄》昨晚播出大結局，劇中的吳卓羲為查案而接近姚子羚，她知道真相後傷心不已，但見到吳卓羲為救郭晉安中槍受傷，子羚深受感動，並向躺在病牀上的卓羲獻上深情一吻，兩人亦有情人終成眷屬。該場吻戲勾起不少網友集體回憶，兩人在05年曾合作《酒店風雲》，當年姚子羚的角色癡戀吳卓羲慘遭拒愛，相隔17年終能再續「未了緣」！