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吳卓羲 姚子羚 《飛虎3》結局激吻

2022-04-02 列印
■姚子羚感激為救郭晉安而受傷的吳卓羲。
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《飛虎3壯志英雄》昨晚播出大結局，劇中的吳卓羲為查案而接近姚子羚，她知道真相後傷心不已，但見到吳卓羲為救郭晉安中槍受傷，子羚深受感動，並向躺在病牀上的卓羲獻上深情一吻，兩人亦有情人終成眷屬。

該場吻戲勾起不少網友集體回憶，兩人在05年曾合作《酒店風雲》，當年姚子羚的角色癡戀吳卓羲慘遭拒愛，相隔17年終能再續「未了緣」！■姚子羚打開心扉向吳卓羲獻吻。
■姚子羚打開心扉向吳卓羲獻吻。


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