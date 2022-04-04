■17年Angela舉行入行首個個唱，而她簽新公司其中一個目標就是開騷。

■新歌《醜怪》希望能在疫情下給過着艱難日子的港人，一點安慰。

■Angela解釋用「醜怪」做歌名，因疫情下很多人變得自我價值很低。

■《醜怪》Angela跟製作人徐偉賢再度合作。

■Angela去年簽約新公司，跟張建聲成為同門。

■Angela覺得姜濤很似她初入行時，同樣未能融入圈中，但欣賞他夠膽表達。

彭家麗（Angela）相隔7年，最近再推出新歌《醜怪》，望給疫境下的巿民一點安慰。她笑言遇到好歌如搵到合適男友一樣難，又指搵歌會較搵男友積極，但強調仍未放棄愛情，而對象醜怪與否並不太介意，最重要雙方能了解和溝通，唯獨抗拒「姊弟戀」。採訪：杜淑霞 攝影：沈健程Angela去年簽約新公司，繼推出翻唱五、六十年代歌曲的EP《絢麗》後，最近再有原創新歌《醜怪》面世，她自爆單是收歌已花了很長時間，「收到一首好歌返嚟真係可遇不可求，我收到《醜怪》前，收過近100首歌，有啲都覺得幾好，但係冇《醜怪》咁有強烈感覺，一聽覺得係呢首歌，所以新歌同搵男友一樣可遇不可求。」放低無謂堅持07年臨結婚才發覺對象並不適合而悔婚的Angela，52歲仍是單身，她承認對愛情仍有憧憬，「我搵歌絕對係積極過搵男朋友，但係唔代表我放棄咗。」她坦言搵對象最緊要對方能否溝通，醜怪都不算問題，「好欣賞一個人時，佢好醜你都會覺得佢靚。」不過對於「姊弟戀」，Angela似乎特別抗拒，「之前好多話想追我嘅人，都係細過我，我會因為對方細過我而冇發展過，曾經試過有個細我兩日嘅男仔同我表白，我都會因為佢細過我唔同佢開始，呢個就係一個無謂嘅堅持，年紀大咗就知道呢啲可以降低少少，所以重要都係傾偈、溝通、同埋好深入了解先去開始。」男方也要跟她一樣坦承，「呢個可能係我其中一個好難搵對象嘅原因，要對方絕對100%坦白，可能對男士係一個好高要求，對方一定要好能夠接受到意見，因為我係一個絕對坦白嘅人，所以佢都要接受能力高先至溝通到。」