■JW間中有幫家姐湊外甥仔Amias，也感受到當中辛苦。

■《納斯卡線》後，JW已計劃好今年推出更多不同類型歌曲。

■JW去年首度拍古裝劇《痞子殿下》，令她對演戲興趣更大。

■JW承認上過戲劇班加上拍劇，令演技有所提升，拍MV更順利。

■JW跟Tarzan拍拖5年以來，經常糖黐豆甜到漏。

■Wyman在社交平台分享，跟JW這次合作的契機。

JW（王灝兒）相隔兩年推出派台歌《納斯卡線》，首度跟Wyman和Howie@Dear Jane合作令她好興奮，最神奇她跟Wyman一段有趣緣份。新歌講暗戀，但現實她與卓悅太子爺男友葉韋彤（Tarzan）拍拖5年依然甜蜜，她卻事業心重仲未想嫁，看到胞姐湊BB辛苦，更清楚未準備好做媽咪。 採訪：杜淑霞 攝影：沈健程 髮型：Hin Wan @iialchemy 服裝：Harvey Nichols HK 場地：Pier 1929JW形容跟Wyman和Howie合作是夢想團隊，而Wyman早前更在社交平台透露跟她的淵緣源，講起這事她也覺得有趣，「好多年前我仲喺英國讀緊書時，我喺車入面見到Wyman喺街度行，就好似fashion week啲明星咁，我唔記得打咗畀公司同事講咗啲乜，嗰次見到佢真人後，一路冇機會合作。」原來Wyman把這次緣份一直放在心，今次有機會合作便一口答應。Wyman將「納斯卡線」近睇不發現，遠望才清晰的特點，成功跟暗戀故事拉上關係，令大學主修地埋的JW也嘆為觀止。男友好支持工作新歌大談慘情暗戀，JW私底下卻是另一回事，跟Tarzan早已認定對方，男友亦很支持他工作，31歲的她完全不急嫁人，「結婚我覺得係會發生嘅，但係唔急，佢都好支持我，譬如佢知道我plan咗好多歌想出，想拍多啲劇咁樣，o依家我首要可能係工作先，況且o依家結婚都擺唔到酒啦！」原來看到家姐兼顧事業與湊BB的困難，亦令JW更加了解自己心態，「我望住我家姐成個過程，原來我先發現我係未ready做媽咪，做咗姨姨先。原來做媽咪真係好辛苦，特別我家姐係一個working mom，邊做嘢邊睇住小朋友，就算有工人姐姐幫手，都係好辛苦。見到佢咁，我都係專心做咗嘢先，所有嘢唔急，趁後生做咗想做嘅嘢先。」