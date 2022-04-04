■碧咸嫂好姊妹伊娃朗歌妮亞，當然亦在受邀之列。

■碧咸一家已出發飛往邁亞密，為婚禮作準備。

英國萬人迷碧咸的大仔Brooklyn，將於本周六在佛羅里達棕櫚灘迎娶富豪世家女星妮歌娜佩絲，據知二人已簽好婚前協議，因妮歌娜父親Nelson Peltz是從事基金投資的超級富豪，擁有17億美元（約133億港元）身家。碧咸夫婦身家卻「只有」3.8億英鎊（約39億港元），跟女家差距甚遠。準新娘妮歌娜沒有請奶奶Victoria幫她設計婚紗，反而找了查理絲花朗的御用造型師Leslie Fremar，幫她設計新娘造型。有指這次婚禮是佛羅里達上流社會遇上倫敦名人圈，所以出席婚禮的嘉賓個個都大有來頭。據知「地獄廚神」Gordon Ramsay、「靚太」伊娃朗歌妮亞、Spice Girls成員Mel B.均會出席婚禮。