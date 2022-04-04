■原定演出的百老匯《馬克白》舞台劇要取消。

剛卸任007的英國男星丹尼爾基克最近轉戰百老匯，正在演出舞台劇《馬克白》。但丹尼爾昨日在舞台劇演出前兩小時發現確診新冠肺炎，緊急取消昨日的日場和夜場兩場公演。該舞台劇的製作公司於昨日早上（美國時間周六下午）發出聲明，指丹尼爾基克的新冠病毒檢測呈陽性，周六的《馬克白》日場和晚間表演將取消。並表示對令持票人帶來不便，深表歉意，門票可以退款。另外，《皇家特工》系列男星泰隆艾格頓早前亦因一度在劇場暈倒，及後又確診，以致其參演的英國舞台劇《Cock》要兩度臨時易角演出；泰隆昨日亦以「個人因素」為由宣佈辭演該舞台劇。