柾國康復BTS全員出席格林美

韓國天團防彈少年團（BTS）早前特別提早飛到美國，準備出席今早在拉斯維加斯舉行的格林美頒獎禮。其中成員柾國於上月27日抵達美國後確診，隨即進行自我隔離和治療，雖然隔離期間仍有輕微喉嚨痛症狀，但現已完全康復。BTS所屬公司BIG HIT MUSIC昨日發聲明表示柾國已於本月2日解除隔離，可以全員出席格林美頒獎禮。另外，另一成員J-Hope亦曾於於上月24日宣佈染疫，現在亦已康復。