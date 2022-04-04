劉雅麗父新冠離世不能瞻仰遺容

劉雅麗爸爸劉山本上月去世，享年95歲，昨日在紅磡世界殯儀館出殯，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。劉雅麗與媽媽包曉華抵達靈堂接受訪問，劉雅麗透露爸爸近兩年要洗腎很難捱，現在可說是離苦得樂；她表示爸爸3月初確診新冠肺炎，雖然巳康復，但離世後身體仍留有新冠病菌，所以死因仍寫新冠，因此喪禮不能化妝、換衫及瞻仰遺容。劉雅麗說：「聽到新聞屍體疊屍體，連棺木也沒有，很感恩能夠這麼快辦好後事。」她更特別多謝劉德華的幫忙。