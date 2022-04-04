私人對話遭截圖出售 林作：收錢收到手軟 袁嘉敏嚴斥誠信破產

■林作涉出售的與袁嘉敏對話截圖。

■林作昨日聲稱：「我冇出賣過任何內容。」

■林作在社交網得戚地說：「收錢收到手軟。」

■袁嘉敏亦有在社交網留言鬧爆林作！

■林作在社交網貼圖貼文兜售，與袁嘉敏的對話截圖。

■袁嘉敏與林作曾在直播節目合作。

■袁嘉敏曾助林作攞與鍾培生的拳賽門票。

袁嘉敏（Candy）日前在社交網鬧爆鍾培生父子，引起全城關注。林作在社交網發文「抽水」外，竟趁機「掠水」！前日於社交網上載與Candy的對話「打格」截圖，揚言如想「食花生」就要付款500元，其後自誇「收錢收到手軟」，涉有販賣他人私隱之嫌，袁嘉敏其後接受本報獨家訪問，鬧爆林作！「抽水王」林作最近食住花生睇「鍾袁大戰」，瘋狂在社交網出Po做分析，將鍾培生的聲明逐點講，話肯定不屬「包養」，因為要包養就唔會睇性格，而「多人運動」都屬正常，因絕不是「古怪要求」，曾與鍾培生舉行拳賽以點數落敗的林作，更讚鍾培生是好男人。林作：香港人真係有錢林作前日聯絡上袁嘉敏，他其後竟在網上出Po：「本人已和飛離香港的袁小姐取得聯繫。欲知對話內容，請DM本人。位位5舊。本人只接受PayMe/轉數快」。看來不少網民為滿足好奇心課金，林作其後留言稱：「你哋係咪痴線㗎！搞到我成晚都冇瞓過！收錢收到手軟……睇嚟位位500太少了！香港人真係有錢！」《頭條娛樂》記者問林作，會否公開與袁嘉敏對話內容？他以短訊回覆道：「絕對不會！已經很多人付費，500元每位」。隨後本報記者以「放蛇」方式，透過Facebook inbox林作，並取得對話內容（詳見附圖、「星島頭條」水印為本報所加）。500元換來林作和袁嘉敏一頁對話截圖，原來只是雙方普通問候對答，完全無料到。有網民質疑林作和袁嘉敏的對話內容亦屬私隱，如未獲對方同意出售謀利，或涉觸犯法例。為500元出賣朋友《頭條娛樂》記者其後獨家訪問袁嘉敏，問她可會嬲林作以500元販售私人對話內容？被蒙在鼓裏的袁嘉敏嬲爆，以短訊回覆道：「請問他是出賣昨晚的這段對話嗎？你現在告訴我才知道。」袁嘉敏與林作聯絡，是因為看到他曾回應記者查詢：「昨晚都叫他不要再comment咁多，因為件事都唔關他事，他一早起身就拿來出賣。也好，讓市民看清楚他會為500元出賣朋友。」林作極速將對話截圖叫賣謀利，袁嘉敏坦言非常生氣：「當然嬲，他也不是等500元開飯。如果他是山窮水盡已無辦法生活，賣了錢幫到他開飯，我會明白，但他不是，純粹出賣。」袁：他還有誠信嗎？袁嘉敏表示不會就事件聯絡林作：「你覺得這是真正、正常的溝通嗎？你覺得他還有誠信嗎？昨晚講完今早就出賣。也好，或者這樣市民會明白我為甚麼這樣傷心生氣，幫朋友的後果是出賣。」袁嘉敏重申聯絡林作並不是「命令」對方出少句聲，而是希望作為朋友，又幫過他，希望對方出少句聲當幫忙。對於被好友出賣，袁嘉敏亦在社交網以「這種男人也真悲哀」來形容林作。林作堅拒道歉問林作會否向袁嘉敏道歉？他力言：「我冇出賣過任何內容，亦冇出過私人對話。因為我冇同佢有任何實質性嘅對話，所以冇出賣嘅可能性，出賣都要有料到先得㗎！」林作又說：「你屈我偷嘢，但我都冇喺你手裏面偷過你任何嘢，你都要話我？！我冇料吖嘛，我手上有你料就話放料啫，但我都冇料，你可以笑我冇料扮有料，但私隱嗰啲嘢都冇攞出嚟，所以係完全冇嘅！」