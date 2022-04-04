Baby傳哭訴：是黃曉明不要我！

■網上瘋傳被指是Baby談及黃曉明的片段。

Angelababy（楊穎）和黃曉明於今年1月底宣佈離婚，昨日網上突然瘋傳Baby在內地節目中，親揭婚姻失敗因由。Baby被指在錄影節目，首度開腔談及婚變時，表示曾盡力挽救，她激動地哭訴：「是黃曉明不要我了，我已經試圖去挽救這段婚姻！」又指為顧及黃曉明的面子，自己一直「交戲」，感到很委屈，又不停為對方改變及努力妥協，但仍無法打動對方，終告離異。兩人離婚後，事業方面亦劃清界線，有指黃曉明近日不再是Baby公司的大股東。Baby在截稿前未有回應有關傳言。