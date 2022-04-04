瘋傳為新歡頭破血流 汪小菲眼腫否認被打

■汪小菲昨日開直播，可見他其中一隻眼明顯腫起。

■汪小菲和大S去年底宣佈離婚。

日前網上瘋傳大S（徐熙媛）的前夫汪小菲，上周四為維護新歡張穎穎，與其他男人爆衝突，更遭「爆樽」擊中後腦頭破血流，張穎穎也被波及！另有網民稱目擊汪小菲其後現身醫院，張穎穎亦有陪行，但未有透露具體事發地點。汪小菲昨日開直播現身與網民對談，有人發現他其中一隻眼疑受傷腫起，問他是否「出院了？有隻眼睛怎麼這麼腫？」、「聽說你和人打架」、「眼睛被打腫了？」，他着網友不要信傳言：「我（的）眼睛好好的。」不斷有網友問他是不是被打，汪小菲直播維時約5分鐘就匆匆結束了。