■Chloe在《金宵2》演的「渺渺」 ，小時候因意外而毁容。

■首次嘗試特技倒模，Chloe要坐定定只得鼻孔透氣，都幾辛苦。

■每日開工Chloe要花幾小時化妝，仲搞到皮膚敏感。

■劇中Chloe經常被伍姑娘虐待，所以個樣好驚青。

■Chloe跟「媽咪」及演她童年時的小演員拍照留念。

■本來熱愛戶外活動的Chloe，因疫情好耐冇同陽光玩遊戲。

身為《金宵大廈》粉絲的蘇皓兒（Chloe），最近有份參與《金宵大廈2》其中單元《雙魚》，首度跟伍詠薇（伍姑娘）合演母女，戲內經常被「媽咪」虐待，但戲外卻處處被前輩照顧提點，令她壓力全消。Chloe今次一嘗演慘情破格角色，但28歲的她最想30歲前能拍套青春愛情戲。採訪：杜杜 攝影：沈健程 髮型：Al Leung@The Attic 化妝：Melody Chiu初次跟伍姑娘合作，Chloe不但冇壓力，反而對方一句話令她好安心，「圍讀時伍姑娘畀好多意見我，我哋交換電話後，佢仲whatsapp我話『阿女呀！我哋唔係要完成呢件事，我哋係做好佢，我哋做到100分，但係冇壓力嘅』，令我覺得呢個前輩真係好好人。」正式拍攝，伍姑娘亦親自指點Chloe，「佢好親切，每次去到片場都係帶住個好好嘅心態，會為個角色唔食嘢，因大家都要好瘦咁進入個狀態，演繹上面佢經驗比較豐富，一路都有教我，同我講點樣先至可以喺畫面呈現得好啲。」扮醜冇底線Chloe劇中毁容造型相當特別，事前除花半日做特技化妝倒模，每次拍攝前再要化妝3至5小時，但她覺得效果好都值得，「拍外景喺街度狂奔，路人啲目光都會有啲奇異，可能諗呢個人裝扮咁奇怪嘅。」對於扮醜，Chloe絕對冇底線，爛面、光頭、增肥、減磅都冇問題，就連要裸露，只要劇情需要都會考慮，「遇到個角色係販賣身體，演呢類型戲都需要。」講到最恨演角色，28歲Chloe就話想談情，「最近有個諗法就係因為青春就快逝去，想拍純愛情片，雖然都拍過，但係嗰套係單元，想拍攝周期長啲，香港式嘅青春愛情片，真係要趁後生拍，冇可能30幾歲拍啲好青春嘅嘢，自己都尾水，想趁呢幾年試多啲。」