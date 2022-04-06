BIGBANG新歌似隱喻解散 MV播出12粒鐘吸千萬點擊

■fans等了四年，終於等到BIGBANG出新歌。

韓國天團BIGBANG前晚11時公開久違四年多的新歌《春夏秋冬》MV，BIGBANG在沒有成員勝利下，G-Dragon、太陽、大聲、T.O.P以四人姿態登場，新歌隨即打破多項紀錄。雖然BIGBANG新歌選擇在深夜推出，但在韓國的Genie串流平台，首小時已有10萬串流播放，亦登上Melon音樂平台首一小時最多人收聽排行榜第二位，僅次女歌手IU的《Celebrity》。新歌MV在YouTube公開逾12小時，已勁吸超過1000萬人觀看。歌曲由G-Dragon及T.O.P作曲和作詞，內容提及成員過去的時光，歌詞內容提到「曾珍惜的青春時光，現在說聲再見」、「好好度過四季，再見」等悲傷字句，讓fans猜測會不會是BIGBANG最後一首歌。