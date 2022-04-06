35E白雲傳同老公低調離婚

前TVB藝人、擁有35E級逼爆上圍的白雲，在2016年與拍拖5年的前港男江俊霖（Kelvin）結婚，不過近日傳出白雲跟老公已於去年低調離婚。有指白雲與老公在前年婚姻亮紅燈，女方發現雙方性格不合，相處出現問題，加上她一直喜歡在網上狂騷驕人身材，此舉惹來老公家中長輩不滿。有指白雲為避開老公，曾北上工作。而Kelvin曾努力挽救婚姻，白雲亦一度心軟嘗試再在一起，可惜最終也不成功，兩人決定離婚。