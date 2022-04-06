有指白雲與老公在前年婚姻亮紅燈，女方發現雙方性格不合，相處出現問題，加上她一直喜歡在網上狂騷驕人身材，此舉惹來老公家中長輩不滿。有指白雲為避開老公，曾北上工作。而Kelvin曾努力挽救婚姻，白雲亦一度心軟嘗試再在一起，可惜最終也不成功，兩人決定離婚。
35E白雲傳同老公低調離婚
有指白雲與老公在前年婚姻亮紅燈，女方發現雙方性格不合，相處出現問題，加上她一直喜歡在網上狂騷驕人身材，此舉惹來老公家中長輩不滿。有指白雲為避開老公，曾北上工作。而Kelvin曾努力挽救婚姻，白雲亦一度心軟嘗試再在一起，可惜最終也不成功，兩人決定離婚。
第五波逾八千人病歿 林鄭代表港府 向死者致哀
第五波疫情放緩一段時間後，昨天稍為回升，新增三千二百五十四宗確診個案，較前天多約一百宗，同時再多八十七名患者離世，累計八千一百多人染疫亡。昨天是清明節，特首林鄭月娥代表特區政府向新冠死者致哀，並向其家...
2022-04-06
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東航空難一黑盒送美國分析
內地當局正積極就東航空難展開調查工作。消息透露，失事飛機其中一個黑盒已送往美國分析，美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出的七人工作小組亦已抵達中國參與事故調查。東航空難的現場搜救工作完結，當局成功尋...
2022-04-04
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拜登冀將俄逐出人權理事會 布查鎮尋獲逾400平民屍體
俄軍撤出基輔，烏克蘭在布查鎮尋獲四百多具平民屍體，烏方稱他們遭俄軍集體處決。歐洲各國紛紛譴責俄羅斯犯下戰爭罪行。美國總統拜登再斥俄羅斯總統普京為戰犯，冀將俄國逐出聯合國人權理事會。俄軍調整攻烏戰略，日...
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屋苑紛錄上車客承接
市場不少業主願意調低售價，有上車客趁勢於市場上覓盤，據《星島地產網》報道，美聯營業經理蔡潔雯表示，大埔新峰花園7座高層F室，面積588方呎，兩房間隔，累減近3%至758萬成交，呎價12891元。原業主...
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中概股現曙光爆升 港股復市可望向上
中國近日頻頻就中概股問題釋善意，核數底稿問題似可解決，中概股周一在美股市場顯著上升，嗶哩嗶哩一度抽高22.3%，高見33.78美元；富途周一升19.5%；貝殼漲17.27%；愛奇藝亦揚16.7%。港股...
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八強戰定海針 獅兄絆「馬」
還在賣盤的車路士正值多事之秋，今晚歐聯八強首回合主場鬥西甲豪門皇家馬德里，急需一位領袖挺身而出。此重任就落在沒有隊長臂章的三十七歲中堅堤亞高施華身上，他向來感染力強，今仗除了箝制皇馬射手賓施馬之餘，亦...
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傳奇武打巨星兩度中風 力戰病魔6載 「獨臂刀王」王羽病逝 享年80歲
上世紀60年代憑《獨臂刀》晉身武打巨星、有「獨臂刀王」美譽的王羽（原名：王正權）曾在2011年及16年兩度中風，近年健康情況欠佳。他的長女王馨平昨於社交網透露，與病魔搏鬥6年的王羽，昨日於台北振興醫院...
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李一飄 - 周全籌備 收治快測染疫者｜社論
港府發動龐大人力，向全港住戶發放「抗疫服務包」，並呼籲市民由本周五起一連三日使用包內的快速檢測盒，連續三天自我檢測，並將結果向當局呈報。若以近日第五波疫情的發展推測，估計這三天平均每天約有二至三千人出...
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仲達 - 千二最好 對衡之星｜頭號目標
一匹馬若經常後上不及，又或早段落腳太慢，老一套便認為增程會好。然而，其實落腳慢歸落腳慢，增程是否合適，要視乎本身途程性能，即使增程後或早段可免於太被動，但效果未必一定好，否則便不會有後上型短途馬。第七...
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