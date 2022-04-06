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Chill Club頒獎禮敲定4.24舉行

2022-04-06 列印
■MIRROR團歌《BOSS》入到30強。
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一年一度的《Chill Club推介榜 年度推介21/22》，日前在ViuTV的官方網宣佈將於本月24日舉行，地點尚未公佈，不過由於政府有意在本月21日放寬社交距離措施，表演場所有望可以重開，因此ViuTV大有可能可以舉行實體頒獎禮，讓歌迷入場。

此外，「Chill Club年度十大歌曲」30強名單已經順利產生，MIRROR團歌《BOSS》晉級，成員姜濤、Edan、Jer和Anson Lo的個人單曲也成功入圍。

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