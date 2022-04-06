傳奇武打巨星兩度中風 力戰病魔6載 「獨臂刀王」王羽病逝 享年80歲

■《獨臂刀》系列令王羽成為炙手可熱的影壇巨星。

■王馨平在社交網宣佈王羽離世，並貼出王羽在《獨臂刀》系列中的大俠造型劇照悼念。

■王羽早年爆肌照片，可見身形甚健碩！

■王馨平在2013年陪同王羽出席金馬獎頒獎禮。

■王馨平最喜歡的王羽劇照，盡顯他的剛陽威猛形象！

■王羽和李小龍惺惺相惜。

■成龍貼出合照及留言悼念王羽。

《大刺客》

《獨臂刀王》

《金燕子》

《獨臂刀大戰盲俠》

《失魂》

上世紀60年代憑《獨臂刀》晉身武打巨星、有「獨臂刀王」美譽的王羽（原名：王正權）曾在2011年及16年兩度中風，近年健康情況欠佳。他的長女王馨平昨於社交網透露，與病魔搏鬥6年的王羽，昨日於台北振興醫院安詳辭世，享年80歲。王羽一生傳奇，眾多影迷及圈中人紛表懷念。王馨平昨早於社交網透露，與病魔搏鬥6年的父親王羽安詳辭世，她寫道：「父親為人講義氣，重視朋友。銀幕內外，他的做人處世都是鐵錚錚的俠客作風，一生精采。抱着萬般不捨的心情，我們永遠懷念父親。亦相信他的獨臂刀——俊朗的大俠形象，將永存於電影歷史及影迷心中。」王羽晚年健康情況欠佳，2011年復出幕前，宣傳電影時因過勞輕微中風，在16年則在泰國的機場因腦中風昏倒，自此長時間在台北住院。王馨平透過視像道別身在香港的王馨平回覆記者時透露，父親兩度中風後，健康大不如前，身體狀況在上星期轉壞，故已有心理準備，父親安詳離世前幾天較疲倦，沒說甚麼話，大部份時間在睡覺，離世主因是呼吸衰竭。王馨平未及趕到台北見最後一面，僅透過手機視像與父親道別，她將盡快赴台處理父親後事。比李小龍更早成名王羽一生傳奇，生於上海的他，60年代在港加入邵氏電影，憑主演張徹執導的電影《獨臂刀》走紅，續作《獨臂刀王》亦大賣，亦是他的代表作，較另一位武打巨星李小龍，他更早在國際影壇「打」響名堂！「獨臂刀王」美譽叫座力強勁，令王羽得以和日本著名影星勝新太郎合作，造就71年港日兩大武打巨星聯手演出《獨臂刀大戰盲俠》！王羽亦曾擔任編劇及導演，作品包括《龍虎鬥》、《黑白道》等，他在90年代淡出幕前從商，2011年再與甄子丹、湯唯等合作《武俠》，而王羽最後演出作品則是與張孝全合演父子的《失魂》，王羽更憑該片榮膺台北電影節「最佳男主角」。群星發文悼念2019年舉行的第56屆金馬獎頒獎禮，向王羽頒發終身成就獎，演藝成就廣獲肯定。圈中人對王羽離世大感惋惜，成龍曾與王羽多次合作，他在微博上載合照，並寫道：「驚聞王羽兄離開，又一位武俠大師走了……您對拳腳功夫片的貢獻和對後輩的提攜，一定會被這個行業銘記，您的作品也會長久的留在影迷心中。我們懷念您，一路走好。」曾與王羽合作《武俠》的湯唯則表示：「他特別享受拍戲現場的樣子，至今讓我記憶猶新。」薛家燕則表示，知道王羽近年健康欠佳，始終年紀大，她指當年王羽是武俠巨星，有俠義氣概幫朋友，但沒機會合作，祝願他一路好走，家人節哀順變。