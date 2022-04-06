情史轟烈 曾有兩段婚姻

王羽在78年迎娶第二任妻子王凱貞，但18年後，鬧出王羽由警員陪同登門向王凱貞捉姦，最終獲法庭判准離婚。
王羽曾向台媒透露，曾與林青霞秘密拍拖半年，但因他和幫會人士有來往，為顧及伊人形象而提出分手。有指王羽亦曾與林鳳嬌傳過緋聞，晚年時更曾與年輕40載的女粉絲譜「爺孫戀」。
第五波疫情放緩一段時間後，昨天稍為回升，新增三千二百五十四宗確診個案，較前天多約一百宗，同時再多八十七名患者離世，累計八千一百多人染疫亡。昨天是清明節，特首林鄭月娥代表特區政府向新冠死者致哀，並向其家...
2022-04-06
內地當局正積極就東航空難展開調查工作。消息透露，失事飛機其中一個黑盒已送往美國分析，美國國家運輸安全委員會（NTSB）派出的七人工作小組亦已抵達中國參與事故調查。東航空難的現場搜救工作完結，當局成功尋...
2022-04-04
俄軍撤出基輔，烏克蘭在布查鎮尋獲四百多具平民屍體，烏方稱他們遭俄軍集體處決。歐洲各國紛紛譴責俄羅斯犯下戰爭罪行。美國總統拜登再斥俄羅斯總統普京為戰犯，冀將俄國逐出聯合國人權理事會。俄軍調整攻烏戰略，日...
2022-04-06
市場不少業主願意調低售價，有上車客趁勢於市場上覓盤，據《星島地產網》報道，美聯營業經理蔡潔雯表示，大埔新峰花園7座高層F室，面積588方呎，兩房間隔，累減近3%至758萬成交，呎價12891元。原業主...
2022-04-06
中國近日頻頻就中概股問題釋善意，核數底稿問題似可解決，中概股周一在美股市場顯著上升，嗶哩嗶哩一度抽高22.3%，高見33.78美元；富途周一升19.5%；貝殼漲17.27%；愛奇藝亦揚16.7%。港股...
2022-04-06
還在賣盤的車路士正值多事之秋，今晚歐聯八強首回合主場鬥西甲豪門皇家馬德里，急需一位領袖挺身而出。此重任就落在沒有隊長臂章的三十七歲中堅堤亞高施華身上，他向來感染力強，今仗除了箝制皇馬射手賓施馬之餘，亦...
2022-04-06
上世紀60年代憑《獨臂刀》晉身武打巨星、有「獨臂刀王」美譽的王羽（原名：王正權）曾在2011年及16年兩度中風，近年健康情況欠佳。他的長女王馨平昨於社交網透露，與病魔搏鬥6年的王羽，昨日於台北振興醫院...
2022-04-06
港府發動龐大人力，向全港住戶發放「抗疫服務包」，並呼籲市民由本周五起一連三日使用包內的快速檢測盒，連續三天自我檢測，並將結果向當局呈報。若以近日第五波疫情的發展推測，估計這三天平均每天約有二至三千人出...
2022-04-06
一匹馬若經常後上不及，又或早段落腳太慢，老一套便認為增程會好。然而，其實落腳慢歸落腳慢，增程是否合適，要視乎本身途程性能，即使增程後或早段可免於太被動，但效果未必一定好，否則便不會有後上型短途馬。第七...
2022-04-06