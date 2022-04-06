情史轟烈 曾有兩段婚姻

■王羽與王凱貞在78年結婚。

王羽年輕時高大俊朗，戲外也甚有異性緣，林翠在1967年與秦劍分居後，與王羽同居誕女，秦劍於69年自殺身亡，同年林翠下嫁王羽，其後誕女。但王羽和林翠終在75年離婚。王羽在78年迎娶第二任妻子王凱貞，但18年後，鬧出王羽由警員陪同登門向王凱貞捉姦，最終獲法庭判准離婚。王羽曾向台媒透露，曾與林青霞秘密拍拖半年，但因他和幫會人士有來往，為顧及伊人形象而提出分手。有指王羽亦曾與林鳳嬌傳過緋聞，晚年時更曾與年輕40載的女粉絲譜「爺孫戀」。