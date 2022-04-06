  • 2022年4月6日 星期三
  • 21º
  • 82%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 特首選舉李家超林鄭消費券袁嘉敏

日報新聞 > 娛樂

傳曾批嘉穎沒出息 王馨平代王羽平反

2022-04-06 列印
■王馨平和鄭嘉穎分手後，各自覓得另一半，其後的婚姻均美滿。
Previous Next

王馨平當年與舊愛鄭嘉穎分手，有傳是遭王羽「棒打鴛鴦」。王羽被指對當時未走紅的鄭嘉穎極為不滿，甚至狠批：「我一看他就知道沒有出息啊！這個男的我一看就知道。」

王馨平其後下嫁現任老公李家輝，她和鄭嘉穎的戀情十年前被重提，王馨平當時就為父親平反，否認父親當年「棒打鴛鴦」，是她自己當時覺得與鄭嘉穎「行唔到落去」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd