傳曾批嘉穎沒出息 王馨平代王羽平反

王馨平當年與舊愛鄭嘉穎分手，有傳是遭王羽「棒打鴛鴦」。王羽被指對當時未走紅的鄭嘉穎極為不滿，甚至狠批：「我一看他就知道沒有出息啊！這個男的我一看就知道。」王馨平其後下嫁現任老公李家輝，她和鄭嘉穎的戀情十年前被重提，王馨平當時就為父親平反，否認父親當年「棒打鴛鴦」，是她自己當時覺得與鄭嘉穎「行唔到落去」。