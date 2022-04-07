■娟姐跟「有為」似朋友相處，知他最怕被錫面珠，就用作令他合作的方法。

■首度跟梁詠琪和周家怡合作，娟姐大讚前輩超nice。

■劇中肥仔和娟姐演夫妻羅生羅太，有個囝囝「有為」。

■這場按摩戲，娟姐投訴俾肥仔食豆腐。

■首次演師奶，仲未嫁的娟姐，唯有攞媽咪來做藍本。

■娟姐跟肥仔因七師傅一句戲言話兩人好夾，因而傳出緋聞。

娟姐（練美娟）最近在ViuTV劇《反起跑線聯盟》首次演媽咪兼師奶「羅太」，跟緋聞男友肥仔（梁業）＠ERROR扮演一對，仲被劇組公認最有夫妻相。不過娟姐就投訴「老公」拍一場按摩戲時食她「豆腐」，大講有味說話！而她演完極致的師奶後，更怕了做真阿太。 採訪：杜杜因七師傅一句戲言，令娟姐跟肥仔傳出緋聞，她強調：「我同佢零交流喎！」但承認同肥仔合作幾夾，「之前合作過做綜藝有一定默契，所以再去演夫妻容易快啲入戲。」娟姐又指台前幕後都認為兩人是劇中最有夫妻相的一對，「首先outlook啦！同埋我哋又真係熟絡，就算唔係入緊戲，化緊妝或者食緊飯，都會你窒吓我、我又窒吓你，大家就會覺得『好歡喜冤家喎！』佢哋講我哋又唔避忌，我哋會話『聽日就結婚㗎嘞！』。」羅太以媽咪做藍本不過跟肥仔老友鬼鬼的娟姐，竟然對這位「老公」有啲投訴，「佢食我『豆腐』呀！哈哈！嗰日拍我哋一家三口情景，需要我哋做一啲按摩，咁夫妻間按摩，你按吓我，我按吓你好平常，但要知道肥仔啲肉又厚喎！按唔到，佢又叫我『按上啲！按入啲！』，我作為女藝人或者女演員，有少少唔舒服囉！但係大家咁熟，又唔同你計較啦！哈哈！」娟姐飾演無時無刻搵着數的羅師奶，她深感同自己想像中的太太生活完全相反，更怕了將來做阿太，「我諗我係Gigi或者家怡type嘅太太，總之唔會係羅太咁極致嘅師奶，佢同我理想中做咗人父母嘅家庭主婦生活係兩樣嘢，導演成日叫我着啲好奇怪嘅服飾，或者做啲好奇怪舉動，我好驚播返出嚟，自己都唔敢睇返，同埋我唔敢叫媽咪睇，因為我個師奶藍本係仿照我媽咪，哈哈！我驚佢睇完會嬲呀！」