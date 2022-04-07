李蘊復出重投恩師旗下

李蘊2003年簽約經理人Peter Chiu一直備受重視，直至2015年嫁羅章冠後移居內地並誕下一對仔女，如今仔女長大，李蘊決定復出，重投恩師Peter旗下的輝煌娛樂，並簽下1314（一生一世）長約，未來將會中港兩邊走。李蘊去年緊急入院切除脊椎腫瘤並已康復，她不擔心未能照顧子女，指廣州好近，老公亦力撐她復出。問到會否邀閨密G.E.M.合唱作復出頭炮，她說：「大家各有各忙，我呢位人母都要先做好自己！」