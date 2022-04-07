  • 2022年4月7日 星期四
  • 21º
  • 78%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 李家超特首選舉林鄭月娥職工盟MIRROR

日報新聞 > 娛樂

園子溫就性侵指控親撰道歉信

2022-04-07 列印
■《庸才》的二階堂富美（左）被傳是園子溫（中）性侵受害者。
Previous Next

執導《愛之剝脫》、《新宿天鵝》等電影的日本名導園子溫近日被爆借試鏡性侵多名女演員，並要求女演員跟他上牀換取角色，其所屬事務所昨公開其道歉親筆信，園子溫表示：「自己欠缺作為導演的自覺，也沒有周全考慮到身邊人，今後會重新審視處事態度。」但他稱新聞部份內容與事實不符，將採取法律行動。

有網民懷疑多名與園子溫合作的當紅女星都曾受害，包括《庸才》的二階堂富美、《超能勁處男》真野奧菜惠及池田依來沙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd