園子溫就性侵指控親撰道歉信

執導《愛之剝脫》、《新宿天鵝》等電影的日本名導園子溫近日被爆借試鏡性侵多名女演員，並要求女演員跟他上牀換取角色，其所屬事務所昨公開其道歉親筆信，園子溫表示：「自己欠缺作為導演的自覺，也沒有周全考慮到身邊人，今後會重新審視處事態度。」但他稱新聞部份內容與事實不符，將採取法律行動。有網民懷疑多名與園子溫合作的當紅女星都曾受害，包括《庸才》的二階堂富美、《超能勁處男》真野奧菜惠及池田依來沙。