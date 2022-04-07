T.O.P貼文暗示將暫別樂壇

韓國天團BIGBANG日前終推出久違四年多的新歌《春夏秋冬》，已離開YG娛樂的成員T.O.P前晚發文暗示暫別樂壇，他寫上：「新歌終於推出。沒有YG員工的幫助，我不能走到這裏，感謝16年來的支持，對我意義重大。我在想此刻考慮進入另一個重要的轉捩點，我期待不久的將來會以一個有啟發性的男人回歸。」T.O.P更被發現刪除社交網上BIGBANG的照片，令人懷疑他跟三位隊友的兄弟情已逝。