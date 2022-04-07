楊受成領軍撐《海關戰線》開鏡 學友霆鋒Chok爆 擎槍出擊

■楊受成（中）親臨為學友及霆鋒打氣。

■（左起）陳家樂、衛詩雅、關智斌和楊天宇合作愉快。

■林嘉欣試過收工後才發現，身上有多處瘀傷！

■英皇電影《海關戰線》台前幕後祈求一切順利。

英皇電影《海關戰線》昨日舉行開鏡拜神儀式，英皇集團主席楊受成親率台前幕後，包括：張學友、謝霆鋒、林嘉欣及劉雅瑟等，誠心祈求拍攝順利，片中有Chok爆擎槍鏡頭的學友和霆鋒，亦有暢談首作合作的感想。張學友相隔六年再拍新戲，在英皇電影《海關戰線》與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，兩人在片中更有出動「長短火」擎槍Chok爆上陣、氣氛緊張的鏡頭！問到會否為學友度身訂造動作戲時，霆鋒坦言：「我很喜歡看學友哥哥演戲，他演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」霆鋒設計動作有口碑學友聞言開心地回應：「好放心霆鋒做動作設計，從未試過做體能練習，今次只是博一博，埋位傷就傷、不傷就好彩，我是長輩，他一定會對我好，總之放心交給霆鋒，邱禮濤導演早前跟我說：『上次拍華仔（劉德華）只是數個鏡頭，拍出來打得好勁！』所以真的很放心！」問學友是否有機會與霆鋒合唱電影主題曲？霆鋒謙稱：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友即笑道：「你是的，我拍戲以來，多數是別人要求才會唱（主題曲），如果霆鋒唱的話，我就不唱，留給他了。」林嘉欣搞到周身瘀林嘉欣第一天拍槍戰戲時，霆鋒為她安排跨欄動作，嘉欣當時太專心拍攝，回家後才發現很多瘀傷兼腳腫！而飾演泰國情報員的劉雅瑟，甚期待霆鋒安排的動作戲，能與眾前輩合作，亦令她覺得很神奇！關智斌（Kenny）、陳家樂及衛詩雅也對霆鋒讚不絕口，Kenny更自爆有很多動作戲，試過一日弄爆四條褲呢！