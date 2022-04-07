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袁嘉敏預告7月回港

2022-04-07 列印
■袁嘉敏擬到法國旅遊及訪友。（資料圖片）
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袁嘉敏（Candy）日前炮轟鍾培生父子是「人渣」後，透露將離港到法國郊區生活，估計逗留兩個月。

Candy前日稱會到波爾多生活一至兩個月，7月到巴黎玩一至兩星期才回港，但沒有具體行程表。她昨日再更新社交網貼出戴口罩新相，未有透露具體身在何處，但其中一幅餐廳內的咖啡照，則標註攝於尖沙咀圓方商場內。■袁嘉敏昨日貼出戴口罩新相。
■袁嘉敏昨日貼出戴口罩新相。
■袁嘉敏分享的咖啡照攝於尖沙咀。
■袁嘉敏分享的咖啡照攝於尖沙咀。


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