■袁嘉敏昨日貼出戴口罩新相。

■袁嘉敏分享的咖啡照攝於尖沙咀。

袁嘉敏（Candy）日前炮轟鍾培生父子是「人渣」後，透露將離港到法國郊區生活，估計逗留兩個月。Candy前日稱會到波爾多生活一至兩個月，7月到巴黎玩一至兩星期才回港，但沒有具體行程表。她昨日再更新社交網貼出戴口罩新相，未有透露具體身在何處，但其中一幅餐廳內的咖啡照，則標註攝於尖沙咀圓方商場內。