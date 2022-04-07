楊洛婷自製老公出軌疑雲

■楊洛婷和Tim育有一對子女。

■楊洛婷昨日貼文指老公出軌。

現年40歲的楊洛婷在昨日凌晨，突然在社交網Po出「My husband cheated on me」字句，直指老公、Dear Jane主音黃天翱（Tim）出軌偷食，但約10分鐘後刪文。楊洛婷其後還老公清白，向記者澄清道：「冇事，只係講笑，因為我個女成晚黐住我老公瞓。」一度被網民鬧爆背索妻出軌的Tim，亦向老婆「認錯」，直認：「唔覺意攬住個女瞓着咗。」