資深配音員盧雄出殯摯親送別

資深配音員盧鍵洪（盧雄）在今年1月因病離世，享年77歲，昨日在香港殯儀館出殯，喪禮以道教儀式進行，王祖藍和太太李亞男、鄭丹瑞等送上花牌致哀。盧雄的太太和兩個女兒一早來到打點，神情哀傷，完成簡單儀式後，由大女盧雁祈捧着亡父遺照步出靈堂，二女盧靄賢和媽媽緊隨其後，三人登上靈車離開。家屬亦為盧雄製作紀念冊，記錄他的生平，以及曾參與配音和演出的作品，最令人印最深刻的角色，是與周星馳合作的《九品芝麻官》中尚書大人及《回魂夜》的保安員盧隊長。