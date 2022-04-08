小豬昨日現身時心情靚靚，而且狀態不俗。小豬在台上被主持問到近況時，他坦言很享受抗疫生活，因為可以藉由疫情期間去感受生活，放慢自己的腳步去體驗人生，可能因為由出道到現在都在打拚，現在開始慢活感到很舒服。
羅志祥復出代言活動閃現13分鐘
小豬昨日現身時心情靚靚，而且狀態不俗。小豬在台上被主持問到近況時，他坦言很享受抗疫生活，因為可以藉由疫情期間去感受生活，放慢自己的腳步去體驗人生，可能因為由出道到現在都在打拚，現在開始慢活感到很舒服。
運輸署推改革 料發三至四牌照 高科技的士車隊 七彩顏色明年登場
的士服務參差，司機良莠不齊，受市民詬病，亦有害群之馬向旅客濫收車資，打擊香港形象。運輸署決心在的士行業推動大改革，擬設立「的士車隊管理制度」，讓現有的士組成車隊，提升車上科技設備，包括加裝行車記錄器、...
2022-04-08
- 市民領消費券急購 物電子產品店人頭湧湧
- 當局作六大修訂 受惠僱員人數增至174萬 「完善版」保就業不設僱員月薪上限
- DSE如期4月22日開考 應試期間經常肚痛、肚屙？ 優化腸道微生態 有助紓緩腸道壓力
- 應屆DSE考生Natalie及Crystal，相對其他考生多一重考驗，皆因她們每逢考試期間會出現肚痛、肚屙，嚴重影響成績表現。4月開考日子臨近，她們又會如何解決腸胃問題？
- Crystal(圖右)
- 譚耀宗將任競選辦主任 兩傳媒女將助李家超參選
- 鄭志剛：李家超不畏艱難敢於擔當
- 警方設遺體處理專責組 二千具已運往富山殮房
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中醫藥抗疫大有可為 世衞認可有效治新冠
國家中醫藥局表示，世衞發佈的最新報告充份肯定了中醫藥的抗疫貢獻。國家中醫藥局負責人表示，報告對中國使用中醫藥抗擊新冠肺炎給予客觀、公正的評價，體現了世衞對中醫藥等傳統醫學的高度重視，也表明未來中醫藥在...
2022-04-08
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新措施打擊樓市升溫 加拿大擬禁外國人買樓兩年
加拿大即將公佈新一份財政預算案，消息人士透露，加國政府擬禁止外國人在當地購置住宅物業，以緩和近年樓價飆升問題。消息指出，加拿大副總理兼財長方慧蘭將於新一份財政預算案規定，禁止大部份外國人在未來兩年購置...
2022-04-08
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屋苑頻錄用家入市
樓市回落，入市以用家為主導，偶有長線投資者入市。據《星島地產網》報道，美聯高級區域經理周永業表示，筲箕灣形薈1A座中層H室，面積約281呎，為開放式間隔，外區長線投資客有見單位銀碼吸引，故以584萬承...
2022-04-08
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醫藥新經濟股捱沽 港股偏軟挫271點
美聯儲會議記錄顯示，單次會議加息半厘及將每月縮表上限增至950億美元或是恰當做法，拖累隔晚美股捱沽，港股緊隨外圍走勢偏軟，早段低開170點後，曾倒升逾百點，其後再度向下，最終以接近全日低位收市，挫27...
2022-04-08
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走出膝傷之苦 不死狼拆「紐」
西班牙右翼衞莊尼卡斯度過去兩年右膝十字韌帶兩度重傷，直到今年二月底才復出，幸愈戰愈勇，最近兩場英超接連士哥。今晚聯賽作客近況不濟的紐卡素，此子有力領軍乘勝追擊，讓球主客和受讓一球「客勝」可捧。（Now...
2022-04-08
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勁驚唱Rap變數白欖 Edan冧盡前輩 全靠唔擦鞋
Edan（呂爵安）@MIRROR最近推出第4首單曲《Elevator》，首次挑戰跳唱歌，仲要Rap埋，他勁驚變咗數白欖，好彩有兄弟安撫兼在MV撐場，更獲前輩羅家英和阮小儀加持。Edan入行以來深得合作...
2022-04-08
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李一飄 - 延長面授課堂 彌補學生身心損失｜社論
香港出現新冠疫情逾兩年，學界大受干擾，面授課堂停止，改為網上授課，不但影響學生學習，也令他們失去校園生活和課堂內外的活動，身心成長受到負面影響。經歷嚴峻的第五波疫情，幼稚園小學和中學提早放暑假，令學習...
2022-04-08
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莫雷拉進一步逼近潘頓 姚本輝容天鵬起孖 蔡明紹後上封王夠勁
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」起孖，但騎師王最終卻不敵蔡明紹，後者分別為容廄「合進駒」和偉廄「合夥贛勁」建功，而且多一席季軍，最後追過雷神封王。至於姚本輝另贏「總理」...
2022-04-07
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