羅志祥復出代言活動閃現13分鐘

「小豬」羅志祥因背女友周揚青出軌而形象盡毀，停工兩年後，去年底正式回歸演藝工作後，昨日他首度在台北出席代言活動，僅閃現13分鐘便離場，更因防疫問題而未接受傳媒訪問。有指今次小豬的代言酬勞高達台幣七位數，不過經紀人則表示：「數字不方便透露，接下來有很多工作會一一公開。」小豬昨日現身時心情靚靚，而且狀態不俗。小豬在台上被主持問到近況時，他坦言很享受抗疫生活，因為可以藉由疫情期間去感受生活，放慢自己的腳步去體驗人生，可能因為由出道到現在都在打拚，現在開始慢活感到很舒服。