  • 2022年4月8日 星期五
  • 21º
  • 49%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 消費券八達通李家超特首選舉林鄭月娥

日報新聞 > 娛樂

羅志祥復出代言活動閃現13分鐘

2022-04-08 列印
■小豬出席代言活動，狀態不俗。
Previous Next

「小豬」羅志祥因背女友周揚青出軌而形象盡毀，停工兩年後，去年底正式回歸演藝工作後，昨日他首度在台北出席代言活動，僅閃現13分鐘便離場，更因防疫問題而未接受傳媒訪問。有指今次小豬的代言酬勞高達台幣七位數，不過經紀人則表示：「數字不方便透露，接下來有很多工作會一一公開。」

小豬昨日現身時心情靚靚，而且狀態不俗。小豬在台上被主持問到近況時，他坦言很享受抗疫生活，因為可以藉由疫情期間去感受生活，放慢自己的腳步去體驗人生，可能因為由出道到現在都在打拚，現在開始慢活感到很舒服。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd