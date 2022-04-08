■申敏兒（左二）撓住李秉憲，與金宇彬（右一）相隔甚遠。

32歲韓國男星金宇彬2017年罹患鼻咽癌全面停工，經過兩年半的治療抗癌成功，2019年底現身青龍獎頒獎典禮，同時宣佈陸續復工拍戲。金宇彬復出首部電視劇《我們的藍調時光》，是與女友申敏兒首度合作的劇集，但由於劇集以濟州島大海為背景，以短篇故事形式，講述14個人酸甜苦澀的人生故事，所以二人並無對手戲。劇集昨日舉行記者招待會，金宇彬雖與申敏兒同場，但座位相隔甚遠，就算上台大合照時，中間亦隔着車勝元、韓智敏志旼、嚴正花、李姃垠等人，而申敏兒就撓着李秉憲合照。