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周杰倫呼吸不暢打針：沒事了

2022-04-08 列印
■周杰倫感謝各方關心。
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周杰倫昨日在自己的社交網，分享似插着「吊鹽水」針嘴的手部相片，並貼文稱：「不知道是恐慌症，還是心臟引起呼吸、手麻。有醫師可以給我意見嗎？」（原文沒有標點符號）但語焉不詳。

周杰倫的公司昨晚代他報平安，發言人表示：「這兩天他呼吸有比較不順暢，醫生打個針讓他放鬆一下，現在沒事了！」■周杰倫貼出治療時拍的相片。
■周杰倫貼出治療時拍的相片。


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