吳建豪暢談渴望做老竇

■吳建豪在MV中有索女拍檔。

身在美國的吳建豪昨日舉行網上記者會，宣傳英文新歌《CHILL》MV。在2018年與石貞善離婚的吳建豪，回復單身4年，當被問及現在的感情狀況時，他笑道：「有完沒完啦，每次見面都要問！」但他坦言對愛情還抱有期待，甚至很想有自己的小孩！另外，吳建豪亦希望能有機會，與同門Lady Gaga及Justin Bieber等歌手合作。