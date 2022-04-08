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吳建豪暢談渴望做老竇

2022-04-08 列印
■吳建豪昨於網上受訪。
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身在美國的吳建豪昨日舉行網上記者會，宣傳英文新歌《CHILL》MV。

在2018年與石貞善離婚的吳建豪，回復單身4年，當被問及現在的感情狀況時，他笑道：「有完沒完啦，每次見面都要問！」但他坦言對愛情還抱有期待，甚至很想有自己的小孩！

另外，吳建豪亦希望能有機會，與同門Lady Gaga及Justin Bieber等歌手合作。■吳建豪在MV中有索女拍檔。
■吳建豪在MV中有索女拍檔。


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