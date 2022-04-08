吳建豪暢談渴望做老竇

在2018年與石貞善離婚的吳建豪，回復單身4年，當被問及現在的感情狀況時，他笑道：「有完沒完啦，每次見面都要問！」但他坦言對愛情還抱有期待，甚至很想有自己的小孩！
另外，吳建豪亦希望能有機會，與同門Lady Gaga及Justin Bieber等歌手合作。
的士服務參差，司機良莠不齊，受市民詬病，亦有害群之馬向旅客濫收車資，打擊香港形象。運輸署決心在的士行業推動大改革，擬設立「的士車隊管理制度」，讓現有的士組成車隊，提升車上科技設備，包括加裝行車記錄器、...
2022-04-08
國家中醫藥局表示，世衞發佈的最新報告充份肯定了中醫藥的抗疫貢獻。國家中醫藥局負責人表示，報告對中國使用中醫藥抗擊新冠肺炎給予客觀、公正的評價，體現了世衞對中醫藥等傳統醫學的高度重視，也表明未來中醫藥在...
2022-04-08
加拿大即將公佈新一份財政預算案，消息人士透露，加國政府擬禁止外國人在當地購置住宅物業，以緩和近年樓價飆升問題。消息指出，加拿大副總理兼財長方慧蘭將於新一份財政預算案規定，禁止大部份外國人在未來兩年購置...
2022-04-08
樓市回落，入市以用家為主導，偶有長線投資者入市。據《星島地產網》報道，美聯高級區域經理周永業表示，筲箕灣形薈1A座中層H室，面積約281呎，為開放式間隔，外區長線投資客有見單位銀碼吸引，故以584萬承...
2022-04-08
美聯儲會議記錄顯示，單次會議加息半厘及將每月縮表上限增至950億美元或是恰當做法，拖累隔晚美股捱沽，港股緊隨外圍走勢偏軟，早段低開170點後，曾倒升逾百點，其後再度向下，最終以接近全日低位收市，挫27...
2022-04-08
西班牙右翼衞莊尼卡斯度過去兩年右膝十字韌帶兩度重傷，直到今年二月底才復出，幸愈戰愈勇，最近兩場英超接連士哥。今晚聯賽作客近況不濟的紐卡素，此子有力領軍乘勝追擊，讓球主客和受讓一球「客勝」可捧。（Now...
2022-04-08
Edan（呂爵安）@MIRROR最近推出第4首單曲《Elevator》，首次挑戰跳唱歌，仲要Rap埋，他勁驚變咗數白欖，好彩有兄弟安撫兼在MV撐場，更獲前輩羅家英和阮小儀加持。Edan入行以來深得合作...
2022-04-08
香港出現新冠疫情逾兩年，學界大受干擾，面授課堂停止，改為網上授課，不但影響學生學習，也令他們失去校園生活和課堂內外的活動，身心成長受到負面影響。經歷嚴峻的第五波疫情，幼稚園小學和中學提早放暑假，令學習...
2022-04-08
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」起孖，但騎師王最終卻不敵蔡明紹，後者分別為容廄「合進駒」和偉廄「合夥贛勁」建功，而且多一席季軍，最後追過雷神封王。至於姚本輝另贏「總理」...
2022-04-07