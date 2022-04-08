勁驚唱Rap變數白欖 Edan冧盡前輩 全靠唔擦鞋

■Edan謂新歌因疫情拍不到MV，由原定2月尾被迫延至愚人節推出。

■首次推出跳唱歌，仲要Rap，令Edan份外緊張。

■Edan在MV中除大晒舞技，還換上多個造型。

■毛舜筠早前跟Edan合作電影《過時過節》，對他印象好好。

■吳君如跟Edan合作賀歲片《闔家辣》，很欣賞他的喜感。

■Edan笑指自己獲前輩讚，最開心是媽咪。

■黃德斌跟Edan拍ViuTV劇《大叔的愛》，讚他有禮又聰明。

■好兄弟Anson Lo和Jer在MV中扮演維修員。

■MV中扮演鬼新娘的「正印」小儀，一向好愛錫Edan。

■Edan初出道跟家英哥合作《臺灣文西Only You》後，變得熟絡。

Edan（呂爵安）@MIRROR最近推出第4首單曲《Elevator》，首次挑戰跳唱歌，仲要Rap埋，他勁驚變咗數白欖，好彩有兄弟安撫兼在MV撐場，更獲前輩羅家英和阮小儀加持。Edan入行以來深得合作過的前輩厚愛，早前毛舜筠受訪時更指明最想他做仔，對於能冧盡前輩，Edan認真話秘訣就是靠唔擦鞋做自己。 採訪：杜杜髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon化妝：Giann Cheung@Annie G. Chan Makeup Centre服裝：Ports V、Giuseppe Zanotti相對之前出歌，Edan推出《Elevator》份外驚青，「始終跳唱同埋Rap，唔係我好擅長範疇，但係新人年過咗，想試同挑戰唔同嘅嘢，同埋我都好鍾意跳唱。」Edan經常被指懶音勁，今次Rap竟然畀花姐讚，「好彩Rap頻密程度唔係好高，花姐都有讚我『你啲咬字好似好咗』，廣東話Rap係好難，加上我冇Rap經驗，我好怕變咗數白欖咁。」全靠兄弟畀信心信心不足的Edan好彩得兄弟撐，「有Anson Lo、花姐，咦！花姐變咗兄弟O添！哈哈！仲有Jer同Jeremy，佢哋都有畀好多意見我，或者當我好冇安全感同信心，判斷唔到時，佢哋都會話OK，我都安心啲。」MV除了有Anson Lo和Jer客串，仲有前輩家英哥、小儀和《闔家辣》導演Coby ，Edan謂因想睇落更熱鬧，「如果有唔同面孔出現，大家都會睇得開心啲，MV導演想大家估唔到下一秒發生咩事，如果有佢哋出現大家會好驚喜。」Edan新歌MV獲前輩加持完全不意外，因早前他跟毛舜筠合作電影《過時過節》，亦令毛姐好欣賞，接受李婉華訪問時，更謂合作過的MIRROR成員中，最想Edan成為兒子。對此Edan竟笑言：「我阿媽應該會好開心囉！我阿媽一定會覺得佢教得好，哈哈！一定攬晒啲功勞上身，但都要畀返啲credit我阿媽嘅，但係好開心，同毛姐合作係個好好嘅經歷同機會，毛姐超級好，教我好多嘢，有啲場口係冇佢，得我同其他演員，佢都特登過嚟。我本身拍《過時過節》好大壓力，好緊張好擔心，因電影個題材，同我以往嗰啲戲太唔同，好擔心做得唔好，但有佢喺度幫我，畀support我教我，令我安心好多，真係要好多謝毛姐。」恨拍韓式偶像劇其實除了毛姐、家英哥、小儀和Coby外，跟Edan合作過的前輩吳君如、黃德斌和袁富華等等，統統對他有讚冇彈，到底他有何方法冧盡他們，「就係做返自己，你要夠真，你要有禮貌，但係你唔可以去到奉承擦鞋，你太過份去咗嗰啲，大家就會覺得唔舒服，我喺佢哋面前做返自己，就係好真誠去對待大家，佢哋就會feel到你好真心，願意交個心出嚟同你傾，教你嘢。」最近忙拍ViuTV新劇《季前賽》的Edan，第3度拍運動主題劇，到底他最恨拍咩題材？他說：「好匪夷所思，明明本身唔係運動健將，但咁啱又咁好彩，全部運動題材都有我份，但係件好事嚟，工作同時幫緊身體嘅健康，訓練埋身體機能，一舉兩得，今次《季前賽》籃球係我最鍾意嘅運動，拍得特別開心，仲有咩運動劇想拍？拍埋足球囉！哈哈！」不過Edan最恨反而是拍偶像劇，「我好想試韓式偶像劇嘅男主角，超狗血愛情故事，我係超有錢富二代，但係又唔畀佢知我係富二代，或者暗中保護大家，好似《城巿獵人》嗰啲都正。（夢想女主角？）拍到都偷笑，邊個都冇所謂。（小儀？）得得得，照殺！（阿正？）阿正就算把啦！阿正可以做青梅竹馬，好friend嗰啲。」