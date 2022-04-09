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《肥美人》鬥才藝 ﻿270磅Lezlie﻿﻿信心爆棚﻿

2022-04-09 列印
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ViuTV選美真人騷《肥美人》後日（周一）晚上首播，29位「重量級」參賽者將於節目中大鬥才藝！

《肥美人》早前招募BMI（身體質量指數）達25以上（24以上屬過重）女士參賽，12號邢洋陽（洋腸）經網民投選，直接晉身16強。何超儀、阮小儀及楊詩敏擔任初賽評判，大會另有14位專業評審。

8號陳映同（Lezlie）任職大碼模特兒，體重達270磅、BMI 43.3，是29位最重磅參賽者，她充滿信心地說：「我覺得自己係一個美（麗）肥人，全身上下都靚，呢個節目係俾我哋呢班女仔去展示勇氣、智慧、美麗嘅舞台！」■重268磅的1號丁珮筠晒舞功！
■重268磅的1號丁珮筠晒舞功！
■《肥美人》初賽有29位參賽者。
■《肥美人》初賽有29位參賽者。


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