我們在思考的時候一定要有動態思維，否則，就會達不到你想要的效果。就如下棋，就是需要動態思維：每走一步，都要思考對方下一步會怎樣走，繼而思考自己的再下一步會如何走動。因此，精於下棋的人會思考七至八步，亦...

2022-04-09