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搣甩愛目及仔形象 ﻿伍姑娘﻿﻿恨做羅蘭接班人﻿

2022-04-09 列印
■伍姑娘和蘇皓兒「母女檔」亮相。
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伍詠薇、蘇皓兒、陳山聰及樊亦敏等，昨日齊出席新劇《金宵大廈2》宣傳活動，被網民封為「羅蘭接班人」的伍姑娘笑言：「我接到班就真係勁啦！」

伍詠薇和蘇皓兒於《金宵大廈2》單元《雙魚》演「相愛相害」的非常母女，伍姑娘的演出令不少觀眾大表心寒，驚嚇度能和驚慄鬼片角色「龍婆」比較，更有網民封她做「羅蘭接班人」！

伍姑娘聞言笑道：「我接到班就真係勁啦！」她感恩演出獲大班「金宵迷」支持，又說：「我演戲30年，做單元真係好少，兩集內大起大跌，其實劇情可以發展到8集，要多謝剪接和團隊。」她亦坦言是自薦演出，曾很擔心能否駕馭令人不寒而慄的角色，笑言因大家只覺得她喜歡「目及仔」，今次就證明自己做得到，對自己有交代。■伍姑娘與蘇皓兒在劇中演非常母女。
■伍姑娘與蘇皓兒在劇中演非常母女。
■敬業的樊亦敏（前排左一）負腳傷出席。
■敬業的樊亦敏（前排左一）負腳傷出席。


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