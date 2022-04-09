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Avril答應求婚迎第三嫁

2022-04-09 列印
■Avril喜獲Mod Sun在巴黎鐵塔前求婚。
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曾歷兩段婚姻的加拿大天后Avril Lavigne，去年2月撻着Mod Sun拍拖，兩人前晚分別在社交網，貼出求婚照及5卡心形巨鑽戒指，宣佈將共諧連理。

從照片可見，Mod Sun在巴黎鐵塔前單膝下跪向Avril求婚，答應下嫁的Avril以法文寫道：「我永遠愛你。」隨即獲好友和粉絲送上祝福！■Avril和Mod Sun在上年2月撻着熱戀。
■Avril和Mod Sun在上年2月撻着熱戀。


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