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林俊傑抵星洲確診：輪到我了

2022-04-09 列印
■林俊傑在短片中展示陽性檢測結果。
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林俊傑（JJ）前日由美國返抵新加坡，昨日於社交網分享短片，宣佈自己確診新冠。

JJ透露搭飛機前後檢測屬陰性，回家後獲通知與確診者有密切接觸，其後有喉痛等病徵，再做檢測結果呈陽性，病毒防不勝防，JJ無奈地說：「輪到我了。」

另外，《色慾都市》主角莎拉謝茜嘉柏加和老公馬修波特力先後確診，兩人合演的舞台劇要取消演出。

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