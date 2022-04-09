但Lay在中文聲明中，卻表示會跟SM娛樂繼續探索新合作方式，SM方面其後稱，正跟Lay討論新的合約模式。久未與隊友同框的Lay，昨日發表的中、英、韓文三份聲明的內容不盡相同，但均未有透露會否續約或繼續留在EXO。
Lay@EXO宣佈約滿SM娛樂
但Lay在中文聲明中，卻表示會跟SM娛樂繼續探索新合作方式，SM方面其後稱，正跟Lay討論新的合約模式。久未與隊友同框的Lay，昨日發表的中、英、韓文三份聲明的內容不盡相同，但均未有透露會否續約或繼續留在EXO。
首季高達55宗 稱受害人涉疫苗案 「新冠電騙黨」橫行富婆紛中招
電騙黨出新招利用新冠疫情作幌子「吸血」，早前一名四十歲婦人便在假冒內地官員來電中，痛失逾六千萬元。警方今年首三個月錄得有五十五宗以新冠肺炎作藉口的騙案，藉假扮衛生署職員及內地公安，謊稱有人涉及非法購買...
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谷愛凌：榮幸能讓人認識中國文化 習近平指冬奧為國際提供經驗
北京人民大會堂昨天舉行冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會。國家主席習近平在會上發表重要講話，指本屆冬奧勝利舉辦，中國的防疫政策經受住考驗，也為全球抗疫和舉辦國際重大活動提供有益經驗。張藝謀等代表上台領獎。習...
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烏東火車站遭火箭攻擊百人死傷 俄被逐出聯國人權理事會
俄烏戰事持續，烏東一個火車站昨遭俄火箭攻擊，造成三十人死。繼布查鎮發現多具平民屍體後，另一城鎮再發現二十六具屍體，烏國總統澤連斯基直指情況或更可怕，俄羅斯則承認在戰事中損失慘重。聯合國大會表決通過，將...
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匯豪閣裝潢簇新富品味
匯豪閣位於西半山干德道傳統地段，距半山自動扶手電梯僅數分鐘步程，前往中區相當便捷。是次精選該盤三房一套放盤，備型格品味裝潢，實用面積803方呎，眺維港美景，市場少有同類型盤源。西半山單幢物業匯豪閣位於...
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內房物管股落鑊 恒指高收63點
市場正消化美國聯儲局鷹派言論，港股昨日窄幅上落，但憧憬中國進一步推寬鬆政策，內房及物管板塊炒上，帶動恒指先跌後升，收升63點，報21872點；國指收低5點報7490點；科指跌51點，收報4422點。總...
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紅魔割「愛」不手軟 2F贏「硬」
般奴費南迪斯和費特洛迪古斯這對曼聯鐵膽中場今季表現出色，卻被看守領隊蘭歷克點名批評身體對抗能力有待改善。今晚英超曼聯作客愛華頓，「雙費」勢要硬起來加強中場攻守能力，攜手贈近況低迷的護級弱旅拖肥糖一場大...
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「抗疫肥」兩年發福16磅 森美落街市買餸打邊爐食完先減
第5波疫情雖然回落，但每日仍然有數千宗確診。紅到去日本嘅「金牌司儀」森美從瞓「柴房」自我隔離、被迫停工、「盲搶炎」等疫情生態中，對人生有所領悟，他有感而發說：「人生有得必有失嘅，疫情下係搵錢少咗，生活...
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莊太量 - 你做事會思考多少步？｜太量微觀
我們在思考的時候一定要有動態思維，否則，就會達不到你想要的效果。就如下棋，就是需要動態思維：每走一步，都要思考對方下一步會怎樣走，繼而思考自己的再下一步會如何走動。因此，精於下棋的人會思考七至八步，亦...
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莫雷拉進一步逼近潘頓 姚本輝容天鵬起孖 蔡明紹後上封王夠勁
昨晚谷中舉行九場賽事，莫雷拉憑東廄「狀元及第」和姚廄「自然力量」起孖，但騎師王最終卻不敵蔡明紹，後者分別為容廄「合進駒」和偉廄「合夥贛勁」建功，而且多一席季軍，最後追過雷神封王。至於姚本輝另贏「總理」...
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