Lay@EXO宣佈約滿SM娛樂

■EXO去年的《Don't Fight the Feeling》MV中，Lay亦未有和隊友同框亮相。

現年30歲的韓國男團EXO內地成員張藝興（Lay），昨日宣佈約滿SM娛樂及「跟SM職員的身份說再見」。但Lay在中文聲明中，卻表示會跟SM娛樂繼續探索新合作方式，SM方面其後稱，正跟Lay討論新的合約模式。久未與隊友同框的Lay，昨日發表的中、英、韓文三份聲明的內容不盡相同，但均未有透露會否續約或繼續留在EXO。