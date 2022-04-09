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日報新聞 > 娛樂

Lay@EXO宣佈約滿SM娛樂

2022-04-09 列印
■Lay趁EXO成軍十周年宣佈約滿的消息。
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現年30歲的韓國男團EXO內地成員張藝興（Lay），昨日宣佈約滿SM娛樂及「跟SM職員的身份說再見」。

但Lay在中文聲明中，卻表示會跟SM娛樂繼續探索新合作方式，SM方面其後稱，正跟Lay討論新的合約模式。久未與隊友同框的Lay，昨日發表的中、英、韓文三份聲明的內容不盡相同，但均未有透露會否續約或繼續留在EXO。■EXO去年的《Don't Fight the Feeling》MV中，Lay亦未有和隊友同框亮相。
■EXO去年的《Don't Fight the Feeling》MV中，Lay亦未有和隊友同框亮相。


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