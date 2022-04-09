「抗疫肥」兩年發福16磅 森美落街市買餸打邊爐食完先減

抗疫KOL■被封為「抗疫KOL」嘅森美去街市買菜，順道向菜販了解銷情。

魚販激讚■森美獲魚販大讚紅到日本，真人比上鏡靚仔。

抗疫肚腩■經常要隔離嘅森美唔止出現抗疫疲勞，仲有埋「抗疫肥」。

半賣半送■相熟牛肉檔半賣半送，一碟靚肥牛只收佢100蚊。

親切自拍■森美唔怕中招，親民地同Fans selfie。

紅到日本■森美最近獲日本雜誌《BRUTUS》封為「國民主持」。

「盲搶炎」■之前森美share朋友喺超市影到嘅「盲搶炎」畫面。

回港求學■疫情下，森美大仔梁曦樂由英國返港繼續求學。

愛妻跑腿■森美為保護家人，全力做跑腿。

跑步瘦身■為咗瘦身，自我隔離完後即出街跑步。

六塊腹肌■2019年，森美fit爆拍《森美旅行團3》。

第5波疫情雖然回落，但每日仍然有數千宗確診。紅到去日本嘅「金牌司儀」森美從瞓「柴房」自我隔離、被迫停工、「盲搶炎」等疫情生態中，對人生有所領悟，他有感而發說：「人生有得必有失嘅，疫情下係搵錢少咗，生活受到規範咗，但同家人之間連繫係多咗嘅，所以疫情完咗都要警剔住自己，唔好只顧搵錢同做嘢，要多啲同屋企人相處。」採訪：方騫平 攝影：沈健程森美最難忘第五波爆發期間要隔離再隔離，因為先後接觸過兩個確診同事，為保護家人要匿喺屋企「柴房」自我隔離兩次，連第一個中招嘅接觸者劉翁完全康復，他仍然要閉關。另一難忘片段，就係網上瘋傳將「全城禁足7日」，消息一出，市民即四出入貨儲糧，市面上出現「盲搶炎」。落區買餸大受歡迎日前，戴上兩個口罩嘅森美揸住買餸戰車落九龍城買火鍋配料，順道了解民生。他先到相熟嘅牛肉及豆腐店，最後轉戰街市，買咗菜同魚。沿途森美大受街坊歡迎，更唔怕中招同街坊貼身玩selfie，仲親切地同途人打招呼，並送上關心祝福大家身體健康。當去到街市買生菜時，他突然話要買多兩個西蘭花嚟做減肥餐，仲笑住投訴，「有啲報章偷偷地登咗我啲肥肥哋可愛相呀！所以打後兩個月要食西蘭花減肥。」至於魚販讚他真人靚過上鏡，o氹到森美開心回應：「嘩！咁樣講，嘢都唔使買就可以畀錢啦！」唔使搶識分享一定夠眼見魚、肉、菜等供應量充足，而且價格已回落，森美即發表大道理：「所以我堅持唔使搶，希望打後大家都可以冷靜啲，唔好羊群心理，好似街市菜檔咁，盲搶時會冇菜，搞到檔販大量入貨囤積，最後堆晒啲菜喺度冇人要造成浪費。我成日話搶就一定唔夠，互相去分享就會足夠，正如第一波疫情開始時我由外地返港，因為冇口罩要靠朋友分享，今日戴住嘅N95都係當時嘅物資。」疫情下森美除咗多關心朋友外，更珍惜同家人相處：「因為要保護家人，而我平日要返工，所以有咩需要就由我做跑腿，太太從來唔贊成我揸電單車，但發現咗係買餸戰車就唔同晒，佢會叫我揸車落九龍城買打邊爐配料……」另外，他又自爆兩年多前有六塊腹肌，目前較之前重咗16磅：「健身室又唔開，肥係正常，唔肥先唔正常呀！唯有做吓運動。」