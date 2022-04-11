■內地打拼多年，Allie曾試鏡100次才被揀中兩次，一度想過放棄。

■在《逐流》中，Allie飾演律師「高幗馨」（Jeovanna）。

■18年拍電影《西遊記．女兒國》，跟郭富城和羅子溢合作。

■劇中跟又南由鬥氣冤家變成情侶，仲有不少親熱戲。

■跟偶像戚其義及前輩黃德斌合作，令Allie獲益良多。

■在內地發展的Allie，仍常跟香港藝人合作，13年跟惠英紅拍劇集《無敵鐵橋三》。

陳雅麗（Allie）入行8年，一直在內地發展，最近終首拍港劇，演出由戚其義監製及執導亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》，一直是戚其義粉絲的Allie，有機會拍偶像作品，希望藉此提升演技，而她最估不到跟初次拍檔的黃又南，見面僅6次就喪咀。採訪：杜杜 攝影：沈健程 服裝：#Hapi 場地：The Art Club讀大學時，Allie已開始做Model，之後到北京電影學院進修時，遇上試鏡及演出機會，決定留在當地發展，直到年前因疫情返港陪伴家人，造就了初次拍港劇機會，「呢啲咁嘅時勢，萬一我突然間出事，身邊一個人都冇，我會覺得好慘，所以返嚟香港同屋企一齊，咁啱就有呢個casting機會，都係緣份。」初見偶像「表心跡」本身是戚其義粉絲的Allie，試鏡時已向偶像「表露心跡」，「我話好鍾意佢，我真係佢fans嚟，細個睇《金枝慾孽》真係想打爆部電視，會睇到好嬲，我話真係好想同啲有營養嘅導演合作，可以學習，演員一定要透過同啲好叻嘅導演合作，先至會有提升，眼光都會唔同啲，好似打大佬咁。我話好想同佢合作，佢就話一定會。」真正埋位跟偶像合作，Allie更難忘，「我成個過程係緊張，但係又興奮，因為我覺得可以同佢好好學習。」Allie在《逐流》中飾演「口才世一」的律師，跟首次合作的黃又南，由鬥氣冤家變成情侶，「又南好nice，我細個有聽Shine《燕尾蝶》，同佢講好鍾意聽，佢就會間中喺片場唱live版，好開心呀！」而Allie跟又南演得情侶，親熱戲當然不能少，「都幾得意，我哋見咗6次面就要喪kiss，頭兩次係圍讀，到第3次見面係試造型，到第4次見面係記者會都仲係唔熟，到第5次見面先至係正式拍嘢，但係第二日拍嘢就要埋身肉搏係咁咀，好彩又南好有經驗，我哋唔諗太多埋位就錫，都好放心，但佢啲鬚會拮到我紅晒，都幾搞笑！」